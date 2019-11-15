Оскорбленный условиями содержания осужденный устроил дебош в рязанской колонии

15 Нояб. 12:21 2019-11-15T12:21:38+03:00

Мужчина пытался разбить камеру видеонаблюдения, а после удара электрошокером заявил о задетой чести

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В конце октября в исправительной колонии №3 УФСИН по Рязанской области произошел конфликт осужденного с сотрудником исправительного учреждения. Во время планового обыска в штрафном изоляторе Заур Абышов попытался разбить камеру видеонаблюдения. Сделать этого не удалось, зато устройство зафиксировало инцидент.

К дебоширу применили электрошокер, а затем скрутили и надели наручники. Спустя сутки в интернете появилась информация о жестоком избиении осужденного Абышова и повреждении ему позвоночника.

Члены Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области совместно с региональным аппаратом уполномоченного по правам человека и прокурором по надзору встретились с нарушителем, чтобы узнать о его состоянии и разобраться в причинах произошедшего.

Заур Абышов предстал перед инспекцией бодрым и здоровым. Как оказалось, от медицинской помощи после инцидента он отказался, что было зафиксировано на видео.

- Абышов понимает, что виноват в нарушении режима, и примененные к нему средства считает оправданными – все, за исключением электрошокера. Использование этого прибора он считает излишним, а главное, задевающим его честь, - рассказали члены комиссии.

По признанию осужденного, он устроил дебош из-за неудовлетворительных лично для него условий содержания и нежелания руководства колонии эти условия менять.

ИСТОЧНИК KP.RU