В Рязанскую область идут настоящие заморозки

14 Нояб. 16:15 2019-11-14T17:21:41+03:00

К середине месяца ноябрю наконец надоело строить из себя октябрь

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Гидрометцентра на 15 ноября.

В пятницу будет переменная облачность и без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью уже -5…0°С; днем столбики термометров поднимутся до +1…+6ºС.

Кстати, при всей своей непохожести на остальные, этот ноябрь не такой уж и аномальный. Во всяком случае, до рекорда 2010 года ему далеко: тогда 15 ноября воздух прогрелся до +13.6 ºС.

А холоднее всего этот день был в далеком 1965 году, когда мороз достиг -18.6 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU