2019-11-14T11:22:25+03:00
Общество

Рязанские школьники побывали в отделе специального назначения «Росич»

Ребята увидели современное вооружение и БТР
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Фото: пресс-служба регионального УФСИН.Фото: пресс-служба регионального УФСИН.
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В отделе специального назначения «Росич» УФСИН России по Рязанской области прошел День открытых дверей, который посетили учащиеся школы № 34. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Школьникам показали фильм о службе в спецназе и продемонстрировали образцы современного вооружения. В этот день психологи, курирующие отдел специального назначения, провели со школьниками тренинг, направленный на сплоченность, командообразование и доверительное отношение в группе.

Завершилось мероприятие общим фото у БТР.

Фото: пресс-служба регионального УФСИН.

Фото: пресс-служба регионального УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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