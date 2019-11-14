Рязанские школьники побывали в отделе специального назначения «Росич»
Ребята увидели современное вооружение и БТР
Фото: пресс-служба регионального УФСИН.
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В отделе специального назначения «Росич» УФСИН России по Рязанской области прошел День открытых дверей, который посетили учащиеся школы № 34. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Школьникам показали фильм о службе в спецназе и продемонстрировали образцы современного вооружения. В этот день психологи, курирующие отдел специального назначения, провели со школьниками тренинг, направленный на сплоченность, командообразование и доверительное отношение в группе.
Завершилось мероприятие общим фото у БТР.
Фото: пресс-служба регионального УФСИН.
ИСТОЧНИК KP.RU