Рязанские школьники побывали в отделе специального назначения «Росич»

14 Нояб. 11:22 2019-11-14T11:22:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В отделе специального назначения «Росич» УФСИН России по Рязанской области прошел День открытых дверей, который посетили учащиеся школы № 34. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Школьникам показали фильм о службе в спецназе и продемонстрировали образцы современного вооружения. В этот день психологи, курирующие отдел специального назначения, провели со школьниками тренинг, направленный на сплоченность, командообразование и доверительное отношение в группе.

Завершилось мероприятие общим фото у БТР.

Фото: пресс-служба регионального УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU