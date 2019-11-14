2019-11-14T10:57:25+03:00
Звезды

В рязанском МКЦ пройдет детское шоу «Маша и Медведь»

Представление подготовлено профессиональными режиссерами под руководством генерального продюсера популярного мультсериала
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24 ноября в МКЦ состоится грандиозная премьера с любимыми персонажами, эффектными ростовыми куклами, яркими декорациями, цирковыми, танцевальными и песенными номерами.

Увлекательное интерактивное представление для всей семьи от генерального продюсера популярного мультсериала поставлено профессиональными режиссерами, хореографами и настоящими фокусниками-иллюзионистами.

Спектакль сопровождается авторской музыкой, зажигательными танцами, акробатическими номерами и захватывающими сценами. На протяжении всего шоу зрители будут полноценными участниками действа – они напрямую вовлечены в сюжет.

Официальная лицензионная постановка от компании Анимаккорд – это:

– живой и интересный сценарий — как мультсериал, воплощенный на сцене;

– лицензионные ростовые куклы и декорации — по-настоящему качественные и красивые;

– формат спектакля – музыкальная сказка! Гости услышат как хорошо знакомые и любимые мелодии, так и новые замечательные песенки в исполнении Маши.

Сюжет: Маша, Медведь и их друзья начинают подготовку к празднику. Вдруг в одночасье загадочным образом исчезают все лакомства со стола и даже холодильник… Тут явно не обошлось без злого колдовства! Маша берется распутать детективную историю. Забегая вперед, скажем, что даже самый страшный на вид чародей может оказаться белым и пушистым, если отнестись к нему с добром и пониманием.

Теплая и поучительная сказка понравится детям всех возрастов (0+).

Продолжительность действия: 1 час 20 минут. Начало в 13.00.

В фойе – тематические зоны, аниматоры, игры, фотозоны, аквагрим и точки продаж фирменной продукции.

Подробности и билеты здесь.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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