2019-11-14T09:51:10+03:00
Недвижимость

Рязанский замгубернатора вызвал на ковер мусорного оператора и министра ЖКХ

Первому поручили разработать «дорожную карту» по решению проблем с вывозом ТКО, второму – провести совещания
Сергей ЛАЗУТИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: ryazangov.ruФото: ryazangov.ru
Изменить размер текста:

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, ООО «Эко-Пронск», по-прежнему не справляется со своими обязанностями, к которым приступил с 1 ноября. Директора компании Валерия Матюхина и курирующего «мусорную реформу» в Рязанской области министра ТЭК и ЖКХ Андрея Устинова 13 ноября вызвал к себе в кабинет зампред областного правительства Евгений Беленецкий.

Содержание разговора пресс-служба кабмина передает лишь в общих чертах, поэтому пока вместо полной картины платящие за вывоз мусора по новым тарифам люди по-прежнему будут видеть лишь переполненные помойки во дворах. Обсуждались, в первую очередь, актуальные вопросы сбора ТКО.

- Пока текущую ситуацию нельзя назвать благополучной, - сдержанно сказал Беленецкий, отметив большое число поступающих жалоб. - Все проблемы нужно урегулировать в ближайшее время, если потребуется, будем собираться и анализировать ситуацию ежедневно, включая выходные.

Матюхину замгубернатора поручил представить «дорожную карту» по решению проблем, а Устинову – провести совещание с представителями муниципальных образований с той же самой целью. Отдельно Беленецкий напомнил министру о необходимости «оперативно и эффективно» реагировать на обращения граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При падении беспилотника под Рязанью никто не пострадал
Ветер в Рязанской области продолжит дуть с юго-запада
Главу администрации Рязани спросили, зачем перенесут памятник Ленину
В Рязани проходит фестиваль «Свидания на Театральной»
Для рязанских властей организовали экскурсию по дорогам в школы
Рязанский фонд поддержки детей, больных диабетом, написал президенту
В Рязанской области с каждым днем все чаще горит мусор
Жительница Рязани сообщила о вопиющем поведении водителя маршрутки
Рязанский троллейбус митингом не поддержат
Выезд на Михайловское шоссе в Рязани перекрыли еще минимум на 4 дня
Появилось видео смертельной утренней аварии на улице Спортивной
Школьники, издевавшиеся в Новомичуринске над бабушкой, извинились и пообещали выносить мусор
Лаборатория «Роскачества» искала фальсификат в Рязани
Причины скользкости моста через Оку проверяют эксперты
Посреди бела дня мужчина с ножом попытался изнасиловать рязанку
Профессор РГУ Ольга Воронова разочарована содержанием граффити с Есениным
За жестокое убийство рязанца отправили в колонию особого режима
В выходные в Рязанской области будет нехолодно и сухо
Свой день рождения «Зеленый сад» отметит подарками покупателям квартир в ЖК «Еврокласс»
Уличный художник закончил масштабное граффити с Сергеем Есениным
За козла ответят: рязанский кинотеатр размещал оскорбительную рекламу
Оскорбленный условиями содержания осужденный устроил дебош в рязанской колонии
Рязанец навестил бывшую девушку, а затем угнал ее автомобиль
Подробности страшного ДТП на Спортивной: погиб пассажир ВАЗ-2107
Под Рязанью женщина на иномарке врезалась в бензовоз
Рязанцам объяснили, что делать, если терминал в транспорте не принимает оплату
В рязанской глубинке вернули былую красоту 150-летнему особняку