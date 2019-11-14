Рязанский замгубернатора вызвал на ковер мусорного оператора и министра ЖКХ

14 Нояб. 09:43 2019-11-14T09:51:10+03:00

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Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, ООО «Эко-Пронск», по-прежнему не справляется со своими обязанностями, к которым приступил с 1 ноября. Директора компании Валерия Матюхина и курирующего «мусорную реформу» в Рязанской области министра ТЭК и ЖКХ Андрея Устинова 13 ноября вызвал к себе в кабинет зампред областного правительства Евгений Беленецкий.

Содержание разговора пресс-служба кабмина передает лишь в общих чертах, поэтому пока вместо полной картины платящие за вывоз мусора по новым тарифам люди по-прежнему будут видеть лишь переполненные помойки во дворах. Обсуждались, в первую очередь, актуальные вопросы сбора ТКО.

- Пока текущую ситуацию нельзя назвать благополучной, - сдержанно сказал Беленецкий, отметив большое число поступающих жалоб. - Все проблемы нужно урегулировать в ближайшее время, если потребуется, будем собираться и анализировать ситуацию ежедневно, включая выходные.

Матюхину замгубернатора поручил представить «дорожную карту» по решению проблем, а Устинову – провести совещание с представителями муниципальных образований с той же самой целью. Отдельно Беленецкий напомнил министру о необходимости «оперативно и эффективно» реагировать на обращения граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU