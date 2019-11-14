2019-11-14T09:22:11+03:00
Недвижимость

«Зеленый сад» получил от портала Superjob.ru звание «Привлекательный работодатель - 2019»

Это показатель доверия соискателей и знак перспективной и открытой компании
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По итогам исследования, проведенного порталом Superjob.ru среди работающих работодателей, строительно-промышленная компания «Зеленый сад» получила статус «Привлекательный работодатель - 2019».

Superjob.ru отметил не только активную деятельность «Зеленого сада» по привлечению персонала и большой отклик соискателей, но и достойный уровень вознаграждения, предлагаемый компанией в своих вакансиях.

Звание «Привлекательный работодатель – 2019» – это показатель доверия cоискателей и знак перспективной и открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке. Статус «Привлекательный работодатель» гарантирует соискателю вакансии, что он получает достоверную и проверенную информацию о компании-работодателе и ее вакансиях.

Получить подробную информацию о вакансиях в Группе компаний «Зеленый сад» можно в Рязани на Солотчинском шоссе, 2 и по телефону: +7 (4912) 77 77 77.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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