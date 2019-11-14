«Зеленый сад» получил от портала Superjob.ru звание «Привлекательный работодатель - 2019»
По итогам исследования, проведенного порталом Superjob.ru среди работающих работодателей, строительно-промышленная компания «Зеленый сад» получила статус «Привлекательный работодатель - 2019».
Superjob.ru отметил не только активную деятельность «Зеленого сада» по привлечению персонала и большой отклик соискателей, но и достойный уровень вознаграждения, предлагаемый компанией в своих вакансиях.
Звание «Привлекательный работодатель – 2019» – это показатель доверия cоискателей и знак перспективной и открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке. Статус «Привлекательный работодатель» гарантирует соискателю вакансии, что он получает достоверную и проверенную информацию о компании-работодателе и ее вакансиях.
Получить подробную информацию о вакансиях в Группе компаний «Зеленый сад» можно в Рязани на Солотчинском шоссе, 2 и по телефону: +7 (4912) 77 77 77.
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ИСТОЧНИК KP.RU