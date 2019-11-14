2019-11-14T07:00:34+03:00
Общество

В Рязани ждут гололедицу, но власти рапортуют, что к ней готовы

Центральные улицы обработают увлажненным реагентом, окраины – по старинке, солью с песком
Иван АНТОНОВ
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Власти Рязани рапортуют, что готовы к гололедице. Фото: сайт горадминистрации.Власти Рязани рапортуют, что готовы к гололедице. Фото: сайт горадминистрации.
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Как сообщают в Дирекции благоустройства города, в ночь на 14 и на 15 ноября в областном центре заниматься механической уборкой будут три бригады из 22 человек. Центральные улицы будут обрабатывать увлажненным реагентом, остальные дороги районов города – пескосоляной смесью. Для этих целей на улицы города выйдет 18 единиц техники.

Это случится, если прогноз синоптиков о похолодании окажется верным, и температура воздуха в ночное время в Рязани опустится ниже нуля. Стало быть, нас ждет гололедица. Автолюбителям при этом рекомендуют быть предельно внимательными, и все-таки пересесть на общественный транспорт. Затем прогноз погоды оптимистичный – температура вновь повысится. И рязанцы снова могут управлять своими стальными конями без особой опаски.

Напомним, что 30 октября в Рязанской области ожидалась облачная погода с прояснениями. Синоптики обещали, что ночью местами выпадет мокрый снег, а на дорогах будет гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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