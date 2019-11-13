2019-11-13T20:34:45+03:00
Общество

Родители подростков, издевавшихся над бабушкой, сами обратились в полицию

Извиниться перед ветераном труда им в голову так и не пришло
Мария БЛИНОВА
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Елена Николаевна не понимает, за что так с ней обошлась соседская молодежь. Фото: Издательство «Пресса».Елена Николаевна не понимает, за что так с ней обошлась соседская молодежь. Фото: Издательство «Пресса».
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История с новомичуринской шпаной, издевавшейся над 87-летней женщиной, получила неожиданное продолжение: родители подростков сами обратились в полицию. Об этом узнали местные корреспонденты, побывавшие еще и у самой пенсионерки, сообщает издательство «Пресса».

Напомним, пару дней назад соцсети взбудоражило видео, сделанное во дворе одной из многоэтажек Новомичуринска. Автор записи, пожелавший остаться неизвестным, описал происходящее.

– Бедную бабулю эта шпана запугала и не давала проходу. Кидали камни, бутылки, высмеивали ее. Кричали ей про смерть. На замечания реагировали агрессией. Бабуля от безысходности кинула в них костыль, чтобы как-то себя спасти. А те, продолжили издеваться. Полицию вызвали – но, естественно, все, как тараканы разбежались.... – написал очевидец.

Как выясняется теперь, так дети отреагировали на замечание бабушки о том, что они катаются в лифте. Позже, когда о происшедшем знал, наверное, уже весь город, перед пожилой женщиной никто так и не извинился: ни пацаны, ни их родители. К ней пришел только участковый, но писать заявление в полицию она отказалась.

– Я не жду извинений, мне просто от души жалко этих мальчишек, которые целыми днями слоняются без дела по этажам, – рассказала сама Елена Тортоева.

Елена Николаевна ветеран труда, заслуженный экономист, всю жизнь работала в Госстрое. За что такое обращение от пяти малолетних соседей – она не понимает.

– С подростками и их родителями в полиции провели беседу. Административного или уголовного правонарушения не выявили, – пояснила секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних Надежда Накапкина.

По информации же полиции, родители школьников сами обратились в местный отдел МВД: люди недовольны тем, что видео с их детьми без разрешения появилось в интернете. Запись, кстати, здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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