Школьница собирала деньги для «больной» раком мамы, а тратила на конфеты
В Пронском районе Рязанской области случайно вскрылась страшная правда о «больной раком» маме. Семиклассница местной школы активно собирала в одном из супермаркетов соседнего Скопинского района деньги на лечение родительницы. Трогательное выражение глаз и профессионально составленный текст на табличке не вызывал подозрения у посетителей магазина, охотно помогавших ребенку.
Издательство «Пресса» рассказывает, что одна из таких сердобольных женщин обратилась в Пронскую районную газету, чтобы те устроили более масштабную акцию по сбору средств. Тут-то и выяснилось, что мама девочки вовсе не больна смертельным недугом, а собранный средства юная аферистка тратит на конфеты и шоколад.
Почему девочка пошла на обман? Это предстоит выяснить руководству школы и районному управлению образования. Кроме того, мама и дочка встретятся с комиссией по делам несовершеннолетних.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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