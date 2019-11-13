Следователи раскрыли убийство исчезнувшего на своем автомобиле рязанца
Убийство 53-летнего рязанца, пропавшего 17 февраля 2018 года, раскрыто. Он, напомним, исчез во время поездки на своем автомобиле. На первом этапе следствия считалось, что разыскиваемый направился в Калужскую область.
По версии следствия, к преступлению причастен 27-летний рязанец. Мужчина познакомился с будущей жертвой и вскоре узнал, что на его банковском счете лежит крупная сумма денег.
- Получив доступ к его счетам через мобильное приложение, обвиняемый намеревался тайно похитить более одного миллиона рублей. Однако из-за установленного банком лимита фактически он смог перевести только 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
Вскоре потерпевший понял, что деньги пропали, и начал поиски злодея. Последний отвечать за содеянное, как и возвращать похищенное, не хотел, заманил нового знакомого в гараж, где вместе с 60-летним приятелем забил его до смерти неким орудием. Затем подельники на машине убитого вывезли труп в поле и закопали.
Хотя обвиняемые свою вину не признали, следователям удалось собрать достаточную доказательную базу для передачи дела в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU