2019-11-13T15:24:05+03:00
Общество

Рязанцы, желающие прикоснуться к Поясу Пресвятой Богородицы, выстроились в огромную очередь

Величайшая православная святыня пробудет в нашем городе всего несколько дней
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Христорождественский собор Рязанского кремля. Очередь к святыне.Христорождественский собор Рязанского кремля. Очередь к святыне.
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К Христорождественскому кафедральному собору Рязанского кремля выстроилась огромная очередь людей, желающих прикоснуться к величайшей православной святыне – части Пояса Пресвятой Богородицы. Днем в среду, 13 ноября, несмотря на рабочее время, порядка двух тысяч человек стояли живой цепочкой, которая растянулась вплоть до Глебова моста.

Святыню Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга с 2017 года привозят в различные регионы, чтобы православные повсеместно могли прикоснуться к ней. В Рязани она пробудет всего несколько дней с 11 по 14 ноября. В эти дни двери собора открыты для посетителей с 7.00 до 21.00.

В четверг, 14 ноября, святыня покинет Рязань после окончания вечерней службы, примерно в 18.00.

По преданию, пояс был соткан Пресвятой Богородицей из верблюжьей шерсти. В X веке пояс разделили на части, одна из которых оказалась на Афоне в Ватопедском монастыре. В 2011 году из обители ее перевезли в Россию в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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