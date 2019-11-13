Окунувшийся в аквариум с рыбой рязанец рассказал о ночном визите полицейских
12 ноября 21-летний житель Рязани Александр Забуруннов разместил на своей странице в Instagram шуточное видео. Молодой человек, находясь в гипермаркете «Глобус», раздевается до нижнего белья и в очках и тапках для плавания на несколько секунд погружается в аквариум с живым карпом.
В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» парень сообщил, что многие его шутку не оценили, а после публикации ролика глубокой ночью к нему домой нагрянули полицейские.
- Приехали около трех часов ночи, забрали в отдел и составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Теперь придется заплатить нашему государству 500 рублей, - поделился Александр.
При этом парень рассказал, что в момент купания остановить его никто не пытался. Все просто смеялись, включая охрану гипермаркета.
Что касается информации о том, что его якобы оштрафовали еще на 12 тысяч рублей, купальщик не подтвердил.
- В суде по этому поводу состоится гражданский процесс, и им еще надо доказать, что рыба была мной испорчена, - пояснил молодой человек.
Погружение в Глобусе.
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ИСТОЧНИК KP.RU