2019-11-13T10:40:06+03:00
Происшествия

Последователям Хайзенберга из-под Касимова грозит пожизненное заключение

Нарколаборатория располагалась на берегу Оки в Рязанской области. Организовали ее трое москвичей
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Передано в суд уголовное дело о нарколаборатории под Касимовом, которая каждую неделю давала преступникам до 20 килограммов амфетамина и мефедрона в неделю. За организацию этого производства трем жителям Москвы грозит длительное заключение вплоть до пожизненного.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области, сообщники выкупили часть бывшего судоремонтного завода на полуострове в акватории Оки. К заброшенным помещениям, куда в конце 2018 завезли химическое оборудование, вела единственная труднопроходимая дорога.

Полицейские ликвидировали нарколабораторию в феврале 2019 года. Они выяснили, что незаконный товар распространялся в разных регионах крупными партиями через закладки.

В Касимове сотрудники ГУНК МВД России и УНК УМВД ликвидировали нарколабораторию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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