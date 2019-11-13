Последователям Хайзенберга из-под Касимова грозит пожизненное заключение
Передано в суд уголовное дело о нарколаборатории под Касимовом, которая каждую неделю давала преступникам до 20 килограммов амфетамина и мефедрона в неделю. За организацию этого производства трем жителям Москвы грозит длительное заключение вплоть до пожизненного.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области, сообщники выкупили часть бывшего судоремонтного завода на полуострове в акватории Оки. К заброшенным помещениям, куда в конце 2018 завезли химическое оборудование, вела единственная труднопроходимая дорога.
Полицейские ликвидировали нарколабораторию в феврале 2019 года. Они выяснили, что незаконный товар распространялся в разных регионах крупными партиями через закладки.
В Касимове сотрудники ГУНК МВД России и УНК УМВД ликвидировали нарколабораторию.
ИСТОЧНИК KP.RU