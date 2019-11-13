2019-11-13T10:21:55+03:00
Здоровье

В Рязани открылся новый детский стоматологический кабинет

Здесь будут посменно работать врач-ортодонт и врач-стоматолог
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Песочня только растет, так что новый кабинет заполнится моментальноПесочня только растет, так что новый кабинет заполнится моментально
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В Песочне появился новый зубной кабинет. Его оборудовали в детском отделении Стоматологической поликлиники №1, расположенной на улице Тимакова, сообщает пресс-служба минздрава Рязанской области.

В этом районе живет около 47 тысяч детей. Дополнительный кабинет для них смогли открыть благодаря освобождению помещения после реорганизации стоматологических поликлиник. Здесь сделали ремонт и смонтировали новую современную стоматологическую установку.

Дети смогут получить и терапевтическую, и хирургическую помощь. В первом случае это лечение кариеса и других поражений твердых тканей зуба, во втором – удаление зубов и операции. В кабинете будут посменно работать врач-ортодонт и детский врач-стоматолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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