Молодая рязанская пара расплатилась чужой банковской картой

СЕГОДНЯ 08:29 2019-11-13T08:31:04+03:00

Вероятнее всего, парень и девушка считают "что с воза упало, то пропало" - но Закон трактует иначе.

Ее владелец в соцсетях предлагает решить вопрос мирно, затем уже вмешается полиция

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Владелец пропавшей банковской карточки предлагает решить вопрос мирно с парой молодых рязанцев, которые использовали этот платежный документ. Информация 12 ноября размещена в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Изображения юноши и девушки уже появились в сети – они взяты с видеокамер одного из рязанских магазинов. Лояльный владелец банковского документа, не смотря на то, что с карты уже снята приличная сумма, пока не собирается идти в полицию. Но если молодые люди его не услышат, то их ждет полноценное уголовное преследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU