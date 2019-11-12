МЧС опубликовало для рязанцев метеопредупреждение
Вечером во вторник, 12 ноября, Главное управление МЧС по Рязанской области опубликовало на своем сайте, ссылаясь на данным регионального гидрометцентра, метеопредупреждение.
Сообщается, что ночью 13 ноября, а также утром 13 ноября в регионе ожидаются туманы. Видимость ухудшиться до 100-500 метров. Особенно просят быть аккуратными на дорогах автомобилистов, пешеходов просят проявить бдительность при пересечении автодорог.
Также ведомство напоминает, что туман вреден для людей, страдающих сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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