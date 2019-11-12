МЧС опубликовало для рязанцев метеопредупреждение

12 Нояб. 22:03 2019-11-12T22:08:16+03:00

На дорогах ночью и утром нужно быть аккуратными

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Вечером во вторник, 12 ноября, Главное управление МЧС по Рязанской области опубликовало на своем сайте, ссылаясь на данным регионального гидрометцентра, метеопредупреждение.

Сообщается, что ночью 13 ноября, а также утром 13 ноября в регионе ожидаются туманы. Видимость ухудшиться до 100-500 метров. Особенно просят быть аккуратными на дорогах автомобилистов, пешеходов просят проявить бдительность при пересечении автодорог.

Также ведомство напоминает, что туман вреден для людей, страдающих сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU