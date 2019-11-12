Жительница Михайловского района отметила 105-летие
10 ноября в Михайловском районе поздравили старейшую жительницу – Клавдию Федоровну Рунову – со 105-летием! Проживает долгожительница в поселке Некрасово. Поздравить Клавдию Федоровну со столь серьезной датой пришли представители власти, соседи и односельчане, а также учащиеся местной школы. У бабушки четверо правнуков и четверо (!) праправнуков – хорошая, дружная семья.
На дне рождения для именинницы школьники спели песни и прочитали стихи. А затем, как и полагается на дне рождения, все пили чай и угощались тортом.
Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям и жалеет Клавдии Федоровне крепкого здоровья!
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Житель Рязанской области Николай Фокин отметил 100-летие
Еще после ранения на войне врачи предрекли молодому красноармейцу длинную жизнь (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»