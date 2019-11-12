Жительница Михайловского района отметила 105-летие

12 Нояб. 21:26 2019-11-12T21:44:04+03:00

В семье у долгожительницы уже четверо праправнуков

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10 ноября в Михайловском районе поздравили старейшую жительницу – Клавдию Федоровну Рунову – со 105-летием! Проживает долгожительница в поселке Некрасово. Поздравить Клавдию Федоровну со столь серьезной датой пришли представители власти, соседи и односельчане, а также учащиеся местной школы. У бабушки четверо правнуков и четверо (!) праправнуков – хорошая, дружная семья.

На дне рождения для именинницы школьники спели песни и прочитали стихи. А затем, как и полагается на дне рождения, все пили чай и угощались тортом.

Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям и жалеет Клавдии Федоровне крепкого здоровья!

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ИСТОЧНИК KP.RU