2019-11-12T18:52:13+03:00
Общество

В Рязань привезли часть Пояса Пресвятой Богородицы

Святыня пробудет в Христорождественском соборе всего несколько дней
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: Антоний ТОПОЛОВ.Фото: Антоний ТОПОЛОВ.
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11 ноября в Христорождественский кафедральный собор Рязанского кремля привезли великую святыню – часть Пояса Пресвятой Богородицы. Христианскую реликвию встретили с молитвами.

Сайт Рязанской епархии сообщает, что странствие Пояса Пресвятой Богородицы происходит в рамках программы «Духовная связь». Святыню Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга с 2017 года привозят в различные регионы, чтобы православные повсеместно могли прикоснуться к ней.

В Рязани Пояс Пресвятой Богородицы пробудет до 14 ноября в Христорождественском соборе Рязанского кремля. В эти дни собор будет открыт для посещения с 7.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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