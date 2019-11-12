Администрация объяснила демонтаж светящейся надписи «Рязань»
На улице Почтовой за памятником Ленину 12 ноября демонтировали светящуюся надпись «Рязань». С этой частью иллюминации главной пешеходной улицы возникли небольшие проблемы:
- Перегорели два блока питания, из-за чего не горят некоторые лампочки, - пояснили в пресс-службе администрации города.
Через неделю одно из украшений «рязанского Арбата» планируют вернуть на место.
Напомним, со световым оформлением на обоих концах улицы в феврале-марте было несколько инцидентов. Вывески провисали, их срывали (намеренно и по неосторожности).
«Звездное небо» над Почтовой зажгли в декабре 2017 года.
Фото сообщества "Народная Рязань"
ИСТОЧНИК KP.RU