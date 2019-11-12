2019-11-12T18:00:10+03:00
Общество

Администрация объяснила демонтаж светящейся надписи «Рязань»

Ее планируют вернуть на место через неделю, когда починят
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/narodnayaryazanФото: vk.com/narodnayaryazan
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На улице Почтовой за памятником Ленину 12 ноября демонтировали светящуюся надпись «Рязань». С этой частью иллюминации главной пешеходной улицы возникли небольшие проблемы:

- Перегорели два блока питания, из-за чего не горят некоторые лампочки, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Через неделю одно из украшений «рязанского Арбата» планируют вернуть на место.

Напомним, со световым оформлением на обоих концах улицы в феврале-марте было несколько инцидентов. Вывески провисали, их срывали (намеренно и по неосторожности).

«Звездное небо» над Почтовой зажгли в декабре 2017 года.

Фото сообщества "Народная Рязань"

ИСТОЧНИК KP.RU

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