Рязанцы предложили властям снести крепость в Песочне
В КДЦ «Октябрь» прошла встреча представителей горадминистрации, депутатов и жителей Октябрьского района Рязани. Обсуждали благоустройство сквера имени Скобелева, намеченное на следующий год, сообщает пресс-служба администрации.
Пришедшие на встречу горожане высказали свое предложение: они ходят разделить сквер на несколько участков. Сделать это можно, высадив высокие кустарники, а между ними обустроить детский городок, спортплощадки, агитплощадку или амфитеатр. И выделить участок для выгула собак. Плюс – оборудовать сквер хорошим освещением.
– Участники встречи предложили демонтировать крепость, а вместе нее установить сцену для районных мероприятий, – говорится в сообщении.
Власти обещали учесть предложения при составлении проекта. Свои пожелания можно оставить и на странице горадминистрации ВКонтакте. Здесь проходит анонимное голосование по вариантам благоустройства, среди которых, кстати, есть не снос, а реконструкция крепости.
По благоустройству Севастопольской аллеи встреча пройдет в четверг, 14 ноября, в 17.00 во Дворце Молодежи. По Верхнему городскому парку – 15 числа в 16.00 в большом зале администрации города (ул. Радищева, д. 28).
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