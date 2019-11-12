2019-11-12T17:31:26+03:00
Здоровье

Рязанские медики получили противогриппозную вакцину последнего поколения

Примечательно, что она как раз производится на территории нашего региона
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Запланировано привить половину рязанцев.Запланировано привить половину рязанцев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Впервые Рязанская область получила вакцину последнего поколения «Ультрикс Квадри», которая предназначена людям от 17 до 60 лет. Медицинские организации получили почти двадцать тысяч доз. Об этом сообщил сайт регионального минздрава. Примечательно, что новейшее средство от гриппа производится как раз на территории Рязанской области.

Отметим, что в текущем году в рамках Национального календаря профилактических прививок запланировано привить против гриппа половину населения Рязанской области. Это на 19% больше, чем в прошлом году.

Сейчас уже привито более 300 тысяч человек, из них почти 90 тысяч – дети. Для этих целей в регион поставлены вакцины «Совигрипп» для детей и взрослых, «Флю-М» для взрослых, «Ультрикс» для детей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Врачи рассказали, что может произойти с человеком после укола вакцины от гриппа

В Рязанской области продолжается Всероссийская прививочная кампания против гриппа (ПОДРОБНОСТИ)

В Рязанской области озаботились птичьим гриппом — отстреливают носителей

В ходе диагностического отстрела убивать разрешается не более 3 штук каждого вида (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязань привезли часть Пояса Пресвятой Богородицы
Администрация объяснила демонтаж светящейся надписи «Рязань»
Рязанцы предложили властям снести крепость в Песочне
В Рязани стартовала акция сторонников «Коробка храбрости»
На заправке под Рязанью задержали перевозчика крупной партии наркотиков
По жестокому касимовскому убийству 9-летней давности вынесли приговор
В «Фотодоме» откроется выставка рязанской художницы Ирины Сергеевой
Рязанский самбист победил на чемпионате планеты по самбо
Под Рязанью нашли труп с признаками гнилостного разложения
Бузова сравнила тестирование рязанских школьников на наркотики с флюорографией
Стали известны имена лучших рязанских парикмахеров и визажистов
Губернатор рекомендовал реагировать на сообщения о мусоре в соцсетях
Рязанка на ВАЗ насмерть сбила мужчину
РГУ возьмет на себя обучение по 6 направлениям закрывшегося филиала МГИК
За полгода ареста ректор РГУ написал пособие для студентов
Южный обход Рязани начнут строить уже в следующем году
В спальных районах Рязани оборудовали 19 парковок
Назначены встречи по сбору предложений в Стратегию развития Рязани
В Рязани утилизировали полтонны сливочного масла «из будущего»
Любимов – о вывозе мусора: Мы заставим оператора круглосуточно реагировать на обращения
В Ряжске железнодорожные переезды пока закрывать не будут
Директором рязанского Фонда защиты прав дольщиков стала Наталья Рубина
Андрей Минаев даст пресс-конференцию после прекращения уголовного дела
Появилось видео смертельной аварии в Рязани
С издевавшимися над бабушкой в Новомичуринске подростками побеседовали
Проект бюджета Рязани на 2020 год внесли в гордуму
Пьяный водитель из рязанской глубинки влетел в полицейскую машину