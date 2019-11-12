Рязанские медики получили противогриппозную вакцину последнего поколения

СЕГОДНЯ 17:31 2019-11-12T17:31:26+03:00

Примечательно, что она как раз производится на территории нашего региона

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Впервые Рязанская область получила вакцину последнего поколения «Ультрикс Квадри», которая предназначена людям от 17 до 60 лет. Медицинские организации получили почти двадцать тысяч доз. Об этом сообщил сайт регионального минздрава. Примечательно, что новейшее средство от гриппа производится как раз на территории Рязанской области.

Отметим, что в текущем году в рамках Национального календаря профилактических прививок запланировано привить против гриппа половину населения Рязанской области. Это на 19% больше, чем в прошлом году.

Сейчас уже привито более 300 тысяч человек, из них почти 90 тысяч – дети. Для этих целей в регион поставлены вакцины «Совигрипп» для детей и взрослых, «Флю-М» для взрослых, «Ультрикс» для детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU