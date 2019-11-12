В Рязани стартовала акция сторонников «Коробка храбрости»

СЕГОДНЯ 17:06 2019-11-12T17:18:44+03:00

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12 ноября в одном из торгово-развлекательных центров Рязани была установлена «Коробка храбрости». Акцию в областном центре реализует Центр поддержки гражданских инициатив совместно с благотворительным фондом «ДаДобро».

- Это важный социальный проект, который направлен на поддержку детей, проходящих лечение в больнице. Болезнь — это всегда грустно, особенно когда необходимо пройти неприятные и болезненные процедуры. Но есть возможность скрасить маленьким пациентам дни, проведенные в больничных палатах и сделать их немного ярче, — считает председатель регионального Совета сторонников, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

«Коробка храбрости» установлена в магазине «Книжный Барс» на Московском шоссе. В нее можно опускать игрушки, пазлы, книги, головоломки, наборы для творчества — одним словом, все то, что может порадовать маленьких пациентов, которые проходят лечение в больнице.

20 ноября во Всемирный день ребенка «Коробку храбрости» передадут в областную детскую больницу им. Н.В. Дмитриевой, пациенты которой за каждую неприятную или болезненную процедуру будут получать награду — возможность выбрать из коробки любую понравившуюся игрушку.

- Приглашаю всех присоединиться к акции Центра поддержки гражданских инициатив и внести свою лепту в доброе дело. Мы все, как родители, знаем, как порой нашим детям бывает страшно на пороге медицинского кабинета. В наших силах сделать так, чтобы юные рязанцы почувствовали нашу заботу и вместе с игрушками получили силы и храбрость, так необходимые при процедурах, — отметила региональный координатор ЦПГИ Елена Синица.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU