2019-11-12T16:39:27+03:00
Происшествия

По жестокому касимовскому убийству 9-летней давности вынесли приговор

Дело рассматривал суд присяжных – решение они приняли единодушно
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Во вторник, 12 ноября, Рязанский областной суд вынес приговор Максиму Мешкову и Роману Красноперову. За месяц до этого свой обвинительный вердикт обоим вынесла коллегия присяжных заседателей.

Преступление произошло в Касимове еще в 2010 году, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе облсуда. Подсудимые поссорились с Д. и жестоко избили его – удары по голове и туловищу наносили руками, ногами и стеклянными бутылками. От травм мужчина скончался. Труп сообщники уложили в багажник легковушки, отвезли к местной речке Бабенка и сбросили с моста.

Облсуд признал их виновными. Мешков приговорен к 15 годам, Красноперов – к 13 годам в колонии строгого режима. После выхода из мест заключения у обоих еще 1 год будет ограничение свободы.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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