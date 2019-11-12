В «Фотодоме» откроется выставка рязанской художницы Ирины Сергеевой

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-12T16:05:27+03:00

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14 ноября в 13 часов в «Фотодоме» (Почтовая, 58) состоится открытие выставки рязанской фотохудожницы Ирины Сергеевой «Откровение», которую она посвятила памяти своего учителя Виктора Агеева.

Зрителям представят более 80 работ, сделанных в разные творческие периоды. Они объединены в разделы «Классика», «Зеркала» и «Новое».

- Знакомству с фотографией я обязана известному рязанскому фотохудожнику Виктору Ивановичу Агееву - талантливому организатору и руководителю народной фотостудии «Мещера», куда я однажды пришла с подругой за компанию, а задержалась на долгие годы, – призналась Ирина Сергеева. - Участвуя в заседаниях студийцев, просматривая работы русских и прибалтийских мастеров, я постепенно открывала для себя удивительный мир светописи.

Ирина Сергеева - сотрудник Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького - член Союза фотохудожников России, участник более 80 областных, межклубных, всесоюзных и международных выставок и конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU