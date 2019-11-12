Рязанский самбист победил на чемпионате планеты по самбо

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-12T15:39:45+03:00

Степан Попов из Беларуси в финале ничего не смог противопоставить Уали Куржеву

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Чемпионат мира по самбо завершился 10 ноября в южнокорейском Чхонджу. Сборная России по самбо завоевала на нем 20 медалей высшей пробы, что позволило россиянам выиграть общекомандный зачет.

Воспитанник рязанской спортшколы «Родной край - спорт», мастер спорта международного класса по самбо, призер чемпионатов мира и Европы Уали Куржев в весовой категории до 74 килограммов в финале победил белорусского борца Степана Попова.

Второй рязанец в составе сборной, Михаил Воробьев, завоевал бронзу в категории 68 килограммов – уточняет сайт регионального минспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU