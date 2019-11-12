Стали известны имена лучших рязанских парикмахеров и визажистов
Открытый чемпионат Рязанской области по парикмахерскому искусству и декоративной косметике состоялся 11 ноября в Рязани. Профессиональные соревнования были организованы региональным правительством при поддержке Союза парикмахеров и косметологоов.
За победу в семи номинациях боролись более 30 парикмахеров и визажистов – мастера из различных районов и городов Рязанской области, студенты профильных образовательных учреждений.
Жюри, в состав которого вошли чемпионы России и Европы, призеры международных конкурсов, назвали имена победителей. Ими стали Алина Козаченко, Алена Чиркова, Антон Довгань, Лилиана Тарасова, Надежда Комарова и Анжелика Кольцова. Победители получили сертификаты, дающие им право на участие в финале чемпионата России по парикмахерскому искусству, который пройдет в следующем году в столице.
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ИСТОЧНИК KP.RU