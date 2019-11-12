В спальных районах Рязани оборудовали 19 парковок
В Рязани продолжается реализация программы «Доступная парковка». С опережением графика подрядчики сдали 19 новых парковок в спальных районах, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В Железнодорожном районе сделали 8 таких площадок, в общей сложности они вместят 85 автомобилей.
Парковочные места появились на:
– улице Черновицкой во дворах домов №№7 корп. 1, 13 и 25 корп. 2;
– улице Братиславской около домов №№19, 23, 25 и 19 корп. 1
– улице 6-я Линия, д. 4;
– улице Березовая, д. 10;
– улице Островского, д. 6 корп. 1.
В Октябрьском районе обустроено 11 парковок, все вместе они рассчитаны на 102 места. Эти площадки на:
– улице Советской Армии рядом с домами №№3, 3 корп. 2, 6, 28/7 и 4 корп. 1;
– улице Зубковой, д. 10а;
– улице Новоселов, д. 29;
– улице Тимуровцев, д. 1.
– Касимовское шоссе, в районе домов №№38-40 и 52-54;
Сделали парковку и около школы №72. В общей сложности это 187 машино-мест.
На улице Семашко площадка появится в ближайшие дни.
Фото: Пресс-служба администрации Рязани
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ИСТОЧНИК KP.RU