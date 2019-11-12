Назначены встречи по сбору предложений в Стратегию развития Рязани
Горадминистрация, как сообщает ее пресс-служба, проведет еще три встречи по сбору предложений в Стратегию развития Рязани. Со своими идеями, точкой зрения, проблемами смогут прийти жители Московского, Железнодорожного и Октябрьского районов.
До этого, 9 ноября, градоначальница Елена Сорокина выслушала жителей Советского района. Кого из руководителей ждать на каждом из следующих мероприятий, не уточняется.
Встречи организуют по субботам в 10.00:
- 16 ноября, Московский район, ДК Приокский;
- 23 ноября, Железнодорожный район, кванториум «Дружба»;
- 30 ноября, Октябрьский район, КДЦ «Октябрь».
Прежде сообщалось, что участникам нужно иметь при себе паспорт с пропиской в соответствующем районе, однако в качестве слушателей могут выступать все желающие (при наличии мест).
ИСТОЧНИК KP.RU