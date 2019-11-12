2019-11-12T10:17:53+03:00
Общество

Назначены встречи по сбору предложений в Стратегию развития Рязани

После Советского они пройдут в каждом из оставшихся районов города
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Горадминистрация, как сообщает ее пресс-служба, проведет еще три встречи по сбору предложений в Стратегию развития Рязани. Со своими идеями, точкой зрения, проблемами смогут прийти жители Московского, Железнодорожного и Октябрьского районов.

До этого, 9 ноября, градоначальница Елена Сорокина выслушала жителей Советского района. Кого из руководителей ждать на каждом из следующих мероприятий, не уточняется.

Встречи организуют по субботам в 10.00:

- 16 ноября, Московский район, ДК Приокский;

- 23 ноября, Железнодорожный район, кванториум «Дружба»;

- 30 ноября, Октябрьский район, КДЦ «Октябрь».

Прежде сообщалось, что участникам нужно иметь при себе паспорт с пропиской в соответствующем районе, однако в качестве слушателей могут выступать все желающие (при наличии мест).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанка на ВАЗ насмерть сбила мужчину
РГУ возьмет на себя обучение по 6 направлениям закрывшегося филиала МГИК
За полгода ареста ректор РГУ написал пособие для студентов
Южный обход Рязани начнут строить уже в следующем году
В спальных районах Рязани оборудовали 19 парковок
В Рязани утилизировали полтонны сливочного масла «из будущего»
Любимов – о вывозе мусора: Мы заставим оператора круглосуточно реагировать на обращения
В Ряжске железнодорожные переезды пока закрывать не будут
Директором рязанского Фонда защиты прав дольщиков стала Наталья Рубина
Андрей Минаев даст пресс-конференцию после прекращения уголовного дела
Появилось видео смертельной аварии в Рязани
С издевавшимися над бабушкой в Новомичуринске подростками побеседовали
Проект бюджета Рязани на 2020 год внесли в гордуму
Пьяный водитель из рязанской глубинки влетел в полицейскую машину