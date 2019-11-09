Жители Советского района высказались главе администрации Рязани

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-09T17:45:36+03:00

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9 ноября глава администрации Рязани Елена Сорокина провела первую встречу цикла, по итогам которого сформируют Стратегию развития Рязани. По словам руководителя, прежде такой документ пытались разработать органы власти с привлечением экспертов, но теперь решено обратиться за идеями к горожанам.

Впоследствии инициативы разместят на карте. У жителей Советского района появилась возможность высказаться первыми.

Речь зашла, в том числе, о восстановлении рязанского ВДНХ. Проект, как известно, продвигает губернатор Николай Любимов. Участвующая в его реализации инициативная группа посетовала, что, пока там организуются субботники, администрация облцентра не наняла для содержания территории ни одного дворника.

Также поступило замечание, что немало стоившее бюджету благоустройство Лесопарка не отвечает современным представлениям о создании комфортных общественных пространств.

- У нас проводится форум древних городов, там делятся опытом, но потом гости уезжают, и остается впечатление, что их никто не слушал, - сказал рязанец.

Елена Сорокина в ответ призвала внести свои предложения. Кстати, один из участников высказал идею проводить городские праздники именно в районе Торгового городка и Лесопарка, чтобы не перекрывать движение в центре.

Жители Кального коснулись наболевшей темы социальной инфраструктуры в микрорайоне, пожаловались на разбивающие дороги грузовики застройщиков и попросили сделать парк у ручья Быстрец, где недавно отказались строить школу. Кроме того, поднималась проблема благоустройства поселка Борки.

На каждый из вопросов и предложений чиновники пообещали дать обратную связь.

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ИСТОЧНИК KP.RU