В Рязани ехавший по встречке водитель пытался расчистить путь пистолетом

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-09T11:53:28+03:00

Встречному автомобилисту, который не захотел его пропускать, он пригрозил убийством

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На улице Юннатов в Рязани водитель, ехавший по встречной полосе на участке с односторонним движением, пытался расчистить себе путь с помощью пневматического оружия. Он направил в сторону другого автомобилиста, который отказался его пропускать, подобие пистолета Макарова и пригрозил убийством, если тот не уберет свою машину.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 33-летний рязанец, делая вид, что повинуется, успел вызвать полицию. Наряд приехал быстро и утихомирил агрессора.

У мужчины 34 лет изъяли пневматический пистолет, привлекли его к ответственности за нарушение ПДД и возбудили против него уголовное дело по статье «Угроза убийством».

ИСТОЧНИК KP.RU