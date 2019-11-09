2019-11-09T10:50:05+03:00
Экономика

В Рязани пройдет бесплатный мастер-класс для предпринимателей

Его организуют Министерство экономического развития РФ и Университет «Синергия»
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12 ноября 2019 года в Рязани пройдет бесплатный обучающий мастер-класс «Мой бизнес» для предпринимателей региона, организованный Министерством экономического развития РФ и Университетом «Синергия» в рамках крупного федерального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Популяризация предпринимательства».

На удобной площадке для мероприятий - в конгресс-отеле АМАКС (Первомайский проспект, 54) - выступят известные спикеры, профессионалы своей индустрии, которые поделятся с аудиторией полезными кейсами и дадут мотивацию для старта своего бизнеса или дальнейшего развития своего бизнеса.

Среди подтвержденных спикеров:

Максим Казанцев, основатель федеральной сети батутных клубов Cosmica;

Алексей Натахин, основатель IT-компании "Мультибит;

Максим Шадрин, генеральный директор компании «Квантрон», предприниматель-инноватор;

Мастер-класс «Мой бизнес» - площадка для активного общения. На мастер-классе у всех есть возможность стать частью бизнес-сообщества Рязанской области, узнать новые тенденции в бизнесе, изучить опыт успешных профессионалов бизнеса, завязать прочные деловые связи и провести переговоры с будущими партнерами.

В рамках проекта по поддержке малого и среднего бизнеса Университет «Синергия» совместно с Минэкономразвития России организует форумы «Мой бизнес» в более чем 20 регионах РФ, разрабатывает новые образовательные продукты, готовит тренеров и федеральные команды для обучения предпринимательству и реализует другие мероприятия.

Главные задачи программы – рассказать о мерах государственной поддержки бизнеса, сформировать институт наставничества для обмена опытом с ведущими предпринимателями, а также помочь участникам в открытии и развитии собственного бизнеса.

Регистрация участников - с 18:00, начало - в 19:00. Предварительная регистрация доступна на сайте мойбизнес.рф.

Генеральный партнер мастер-класса - АО «Почта России».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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