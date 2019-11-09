Как благоустроят четыре общественных пространства в Рязани, решат горожане

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-09T10:35:44+03:00

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8 ноября стартовал второй этап голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». На первом рязанцы выбирали общественные пространства, теперь решат, как они будут благоустраиваться в 2020 году.

Обсуждения пройдут двумя способами – онлайн (ссылки ниже) и очно. По каждому из объектов встречи с представителями общественной комиссии состоятся в свой день:

- сквер им. М.Д. Скобелева - 11 ноября, 17.00, КДЦ «Октябрь»;

- Комсомольский парк - 12 ноября, 17.00, РГАТУ;

- Севастопольская аллея: 14 ноября, 17.00, РДМ;

- Верхний городской парк: 15 ноября, 16.00, большой зал администрации города Рязани (ул. Радищева, д. 28).

Напомним, Севастопольскую аллею и Комсомольский парк включили в список как общественные пространства, вошедшие в тройку голосования 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU