Как благоустроят четыре общественных пространства в Рязани, решат горожане
8 ноября стартовал второй этап голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». На первом рязанцы выбирали общественные пространства, теперь решат, как они будут благоустраиваться в 2020 году.
Обсуждения пройдут двумя способами – онлайн (ссылки ниже) и очно. По каждому из объектов встречи с представителями общественной комиссии состоятся в свой день:
- сквер им. М.Д. Скобелева - 11 ноября, 17.00, КДЦ «Октябрь»;
- Комсомольский парк - 12 ноября, 17.00, РГАТУ;
- Севастопольская аллея: 14 ноября, 17.00, РДМ;
- Верхний городской парк: 15 ноября, 16.00, большой зал администрации города Рязани (ул. Радищева, д. 28).
Напомним, Севастопольскую аллею и Комсомольский парк включили в список как общественные пространства, вошедшие в тройку голосования 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU