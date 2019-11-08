2019-11-08T20:52:42+03:00
Общество

Рязанцам предлагают подумать, стоит ли куда-то ехать 9 ноября

МЧС России по Рязанской области объявило метеопредупреждение
Антон ВОХЕЧ
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Главное управление МЧС России по Рязанской области со ссылкой на «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает на своем сайте, что ночью, утром и в первой половине дня 9 ноября на территории региона ожидается туман с ухудшением видимости от 100 до 500 метров.

Но это еще не все неприятности для автолюбителей и пешеходов: ночью и утром этого же дня на отдельных участках дорог будет гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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