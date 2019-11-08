Рязанцам предлагают подумать, стоит ли куда-то ехать 9 ноября
Главное управление МЧС России по Рязанской области со ссылкой на «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает на своем сайте, что ночью, утром и в первой половине дня 9 ноября на территории региона ожидается туман с ухудшением видимости от 100 до 500 метров.
Но это еще не все неприятности для автолюбителей и пешеходов: ночью и утром этого же дня на отдельных участках дорог будет гололедица.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанская ГИБДД призвала автомобилистов срочно сменить резину на зимнюю
Учитывая прогноз погоды, откладывать действительно нельзя (ПОДРОБНЕЕ)
Рязань в полушаге от температурного рекорда 1952 года
Осталось каких-то 0,2 градуса (ПОДРОБНЕЕ)
ИСТОЧНИК KP.RU