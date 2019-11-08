В ЖК «Шереметьевский квартал» стартовала продажа новых квартир

СЕГОДНЯ 19:24 2019-11-08T19:39:04+03:00

Сейчас в наличии большой выбор планировок 1, 2 и 3-комнатных квартир

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8 ноября группа компаний «СТРОЙПРОМСЕРВИС» открыла продажи 600 квартир в 2 новых домах ЖК «Шереметьевский квартал». Стоимость – от 1,1 млн рублей.

Это последние очереди строительства, которые продаются без использования эскроу-счетов, поэтому у группы компаний «СТРОЙПРОМСЕРВИС» есть возможность предложить максимально низкую цену на старте продаж. Следующие очереди будут продаваться значительно дороже.

Сейчас в наличии большой выбор планировок 1, 2 и 3-комнатных квартир. Покупка возможна в ипотеку, рассрочку, с использованием средств материнского капитала.

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ИСТОЧНИК KP.RU