В ЖК «Шереметьевский квартал» стартовала продажа новых квартир
8 ноября группа компаний «СТРОЙПРОМСЕРВИС» открыла продажи 600 квартир в 2 новых домах ЖК «Шереметьевский квартал». Стоимость – от 1,1 млн рублей.
Это последние очереди строительства, которые продаются без использования эскроу-счетов, поэтому у группы компаний «СТРОЙПРОМСЕРВИС» есть возможность предложить максимально низкую цену на старте продаж. Следующие очереди будут продаваться значительно дороже.
Сейчас в наличии большой выбор планировок 1, 2 и 3-комнатных квартир. Покупка возможна в ипотеку, рассрочку, с использованием средств материнского капитала.
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ИСТОЧНИК KP.RU