2019-11-08T18:02:34+03:00
Происшествия

Сергей Карабасов встретит Новый год в СИЗО

Его, в отличие от двух других фигурантов дела об «исчезнувшей» из Лесопарка детской площадке, оставили под стражей
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Бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Ходатайство следователя по делу об «исчезнувшей» из Лесопарка детской площадке 8 ноября рассмотрел Басманный районный суд столицы.

Карабасов пробудет в СИЗО еще как минимум до 3 февраля. Для двух других фигурантов, экс-начальника управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева и директора фирмы-подрядчика «Уютный дом 62» Михаила Пузанова, суд избрал домашний арест. Причем последнему меру пресечения смягчили на заседании 30 октября.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье мошенничество в особо крупном размере. Хотя выяснилось, что означенное игровое оборудование не исчезло (как доложили президенту Владимиру Путину на форуме ОНФ), но появилось не там, где должно было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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