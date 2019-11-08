2019-11-08T11:14:37+03:00
Политика

Многодетные рязанцы обратились за помощью - их льготу обложили налогом

Родители пришли к руководителю региональной приемной «Единой России» Татьяне Панфиловой
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Фото: ryazan.er.ruФото: ryazan.er.ru
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6 ноября руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова провела личный прием граждан. Рязанцы обратились к ней по вопросами в сфере ЖКХ, налогообложения, трудового права.

Представители «Союза многодетных семей» рассказали о ситуации, с которой столкнулись многодетные родители областного центра.

- Налоговая служба посчитала доходом льготу по оплате детского сада и начислила на эту сумму НДФЛ. Получается, что за год необходимо оплатить налог в размере около двух тысяч рублей за каждого ребенка, посещающего детский сад, — пояснили заявители.

Они сообщили, что данная мера социальной поддержки закреплена в постановлении городской администрации, но не прописана в региональном законодательстве.

Татьяна Панфилова направила родителей на консультацию к адвокату правозащитного центра, который работает на базе общественной партийной приемной.

- Необходимо разобраться в этом вопросе, чтобы многодетные семьи Рязанской области были социально защищены, — подчеркнула она.

Житель дома на Московском шоссе рассказал, что уже несколько лет не может добиться благоустройства двора, в частности, ремонта дороги.

- Направлю обращение в управление благоустройства города с просьбой включить данную территории в профильную программу, — заверила Татьяна Панфилова.

Также к депутату за помощью обратилась женщина, которую незаконно уволили с работы. Татьяна Панфилова направила заявительницу на консультацию к юристу правозащитного центра.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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