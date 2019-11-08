Рязанские ветеринары от власти скрывали свой достаток

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-08T09:05:08+03:00

Четырех должностных лиц наказали дисциплинарно. Среди них – руководитель одного из госучреждений

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Антикоррупционная проверка Главного управления ветеринарии по Рязанской области показала ряд серьезных нарушений. Как сообщили в межрайонной природоохранной прокуратуре, отдельные госслужащие и руководитель одного из подведомственных учреждений проявили ложную «скромность» при подаче справок о доходах, расходах и имуществе.

Сведения оказались неполными или недостоверными. Некоторые транспортные средства были не указаны, а площади земельных участков – занижены.

По представлению прокурора на имя начальника ГУ ветеринарии Людмилы Гавриковой четырех госслужащих привлекли к некой дисциплинарной ответственности.

- Приняты меры к недопущению нарушений впредь, - заверили природоохранную прокуратуру в исполнительном органе власти.

Справка «КП»

К подведомственным учреждениям ГУ ветеринарии относятся районные ветеринарные станции, а также ветеринарные лаборатории.

Со сведениями о доходах можно ознакомиться на giv.ryazangov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU