Фиктивные премии в РГУ тратились на «предметы служебного использования»

7 Нояб. 21:35 2019-11-07T21:35:34+03:00

Все это – ради прохождения аккредитации. Материального ущерба вузу ректор и один из проректоров не нанесли

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Фиктивные премии, которые сотрудники Рязанского госуниверситета вынуждены были возвращать, действительно пошли на подготовку к аккредитации. Согласно материалам дела, ректор Андрей Минаев и проректор Елена Кирьянова потратили средства фонда оплаты труда на различные товары.

- Денежные средства использованы для приобретения бумаги и расходных материалов к офисной технике, продукции с символикой вуза, различных предметов служебного пользования, обеспечивающих текущую деятельность вуза, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

7 ноября Советский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного преследования Минаева и Кирьяновой, наказав их штрафами. Официально заявлено, что оба обвиняемых признали свою вину в ходе расследования и загладили «причиненный вред», однако в случае с ректором эта информация не подтвердилась (он себя виновным не считает).

Материального ущерба вузу фигуранты не нанесли, но в СК считают, что они ударили по авторитету альма-матер и «создали отрицательное влияние» на ее работу.

ИСТОЧНИК KP.RU