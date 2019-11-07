Губернатор Николай Любимов встретился с рязанскими суворовцами

7 Нояб. 20:50 2019-11-07T20:50:18+03:00

Трое первокурсников военного училища из нашего региона, рассказали о том как они учатся и проводят свободное время

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6 ноября в областном правительстве прошла встреча губернатора Николая Любимова с рязанскими первокурсниками Московского суворовского военного училища. В 2019 году из 80 человек поступивших в знаменитое на всю страну училище сразу три школьника из нашего региона: Матвей Дворцов, Николай Рудый и Савелий Симкин.

Глава региона поздравил ребят с успешным преодолением экзаменационных испытаний и пожелал отличной учебы.

- Возможно, именно вам представится честь принять участие в Параде на Красной площади. Рязань подвести нельзя, это родина более чем трехсот Героев Советского Союза и России. Уверен, что у вас все получится. Главное, не теряйте задора и самодисциплины, - сказал Николай Любимов.

В качестве напутствия Николай Любимов привел кадетам слова именитого маршала Александра Суворова о том, что главная победа - это победа.

Кадеты поделились с губернатором своими впечатлениями от учебы, рассказали о том, как проходит их учебный день, чем они занимаются в училище и как проводят свое свободное время.

- У меня оба деда были военными, три поколения моей семьи выбрали для себя армейскую профессию, - рассказал после встречи в правительстве 11-летний Матвей Дворцов. – Учиться пока что не очень сложно, хотя времени на самоподготовку (так в училище называют домашнее задание - Ред.) дают совсем немного. Если не успел все сделать, надо встать пораньше и доделать задания. В училище нам преподают те же предметы, что и в школе, но нужно выбрать еще два дополнительных предмета, а также какой-то вид спорта. Я выбрал углубленное изучение английского, занятия по фотографии и плавание.

КСТАТИ

По инициативе объединения «Московские суворовцы» и «Лиги кадетского спорта» 30 ноября в столичном манеже КЛФК ЦСКА на Ленинградском проспекте пройдет «Межведомственный футбольный турнир сильнейших кадетских команд». Губернатор Николай Любимов поддержал предложение президента Лиги кадетского спорта, председателя оргкомитета турнира Дмитрия Цоя и содействовал созданию команды, состоящей из обучающихся в кадетских классах рязанцев. Всего в турнире примут участие 16 кадетских команд общеобразовательных организаций, силовых ведомств, профильных органов исполнительной власти Москвы и ближайших регионов ЦФО.

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На 80 мест в этом году претендовало свыше восьмисот конкурсантов со всей страны (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU