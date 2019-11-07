2019-11-07T18:28:09+03:00
Общество

В Рязани выберут «Мисс Студенчество»

Конкурс пройдет в седьмой раз. Восемь участниц вузов покажут свой талант, их зачетные книжки жюри уже оценило
Антон ВОХЕЧ
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Восемь претенденток поборются за победу. Фото сайт "РВ".Восемь претенденток поборются за победу. Фото сайт "РВ".
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Конкурс начнется с «разговорного» этапа. Восемь девушек будут просто обязаны заинтересовать зрителей рассказом о своих увлечениях. Затем пройдет уже традиционный творческий конкурс: каждая участница покажет свой талант в той или иной сфере. Зачетные книжки студенток жюри уже оценило – подчеркивает сайт «Рязанских ведомостей».

Вот кто именно будет бороться за победу:

• Алена Павлова – МГИК

• Анастасия Криуленко – АПУ ФСИН

• Анастасия КупырЕва – РГАТУ им. П.А. Костычева

• Анастасия Щедринова – РГРТУ

• Анна Карапетян – Рязанский филиал «МУ им. С.Ю. Витте»

• Дарья Чернышова – Рязанский политех

• Надежда Сафонова – РязГМУ им. И.П.Павлова

• Софья Тимакова – РГУ им. С.А. Есенина

Финал конкурса «Мисс Студенчество» пройдет 21 ноября в 19:00 в Рязанской Филармонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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