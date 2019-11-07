В Рязани выберут «Мисс Студенчество»
Конкурс начнется с «разговорного» этапа. Восемь девушек будут просто обязаны заинтересовать зрителей рассказом о своих увлечениях. Затем пройдет уже традиционный творческий конкурс: каждая участница покажет свой талант в той или иной сфере. Зачетные книжки студенток жюри уже оценило – подчеркивает сайт «Рязанских ведомостей».
Вот кто именно будет бороться за победу:
• Алена Павлова – МГИК
• Анастасия Криуленко – АПУ ФСИН
• Анастасия КупырЕва – РГАТУ им. П.А. Костычева
• Анастасия Щедринова – РГРТУ
• Анна Карапетян – Рязанский филиал «МУ им. С.Ю. Витте»
• Дарья Чернышова – Рязанский политех
• Надежда Сафонова – РязГМУ им. И.П.Павлова
• Софья Тимакова – РГУ им. С.А. Есенина
Финал конкурса «Мисс Студенчество» пройдет 21 ноября в 19:00 в Рязанской Филармонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU