В рязанском хозяйстве появилась корова с надоями уровня экспонатов ВДНХ

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-07T18:12:44+03:00

О своей уникальности Черемуха не знает. Только удивляется, почему ее доят вдвое дольше остальных. Фото: издательство «Пресса».

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В СПК «Колос» Милославского района появилась настоящая рекордсменка, сообщает издательство «Пресса». Корова по имени Черемуха дает по 58 литров молока в сутки – это почти 20 трехлитровых банок ежедневно!

По словам работников хозяйства, никаких особых условий для нее нет – она живет вместе с остальным стадом, питается ровно тем же, что и сородичи.

Напомним, КРС Голштинской породы массово начали заводить в Рязанскую область около 10 лет назад. Они славятся своими надоями, но поначалу у наших фермеров возникли с ними огромные проблемы: вместе с хорошей генетикой племенные барышни привезли и свои болячки, развившиеся в чужих для них условиях. Со временем рязанские ветеринары научились с этим справляться, и сегодня этих проблем нет.

Что касается нереально высоких надоев Чермухи, то это действительно очень хороший результат. Как пояснил «КП»-Рязань» Александр Соколов – руководитель ООО «Имени Алексашина» из Захаровского района – коров с такими показателями привозят на ВДНХ.

Для сравнения: «оголштиненные» животные черно-пестрой породы, то есть классические рязанские буренки много лет скрещиваемые с Голштиной, дают в среднем по 33 литра в день.

Единственный минус коров-рекордсменок – короткая жизнь: такие как Черемуха, выдавая огромное количество молока, «протягивают» всего пару лет. Соответственно и потомства от них за это время получить удается немного.

ИСТОЧНИК KP.RU