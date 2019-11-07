Под Рязанью ликвидируют несанкционированную свалку

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-07T18:02:57+03:00

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6 ноября специалисты Дирекции благоустройства города, но не местные жители, приступили к ликвидации несанкционированной свалки, находящейся возле прудов на Железнодорожной улице в Соколовке. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Санитарной очисткой и благоустройством территории занимались 15 человек с привлечением спецтехники. За два дня уже было разобрано и вывезено более 50 кубических метров мусора, переработаны в мульчу древесные отходы и поросль. Специалисты Дирекции благоустройства убрали мусор и удалили сухую поросль на детской площадке, расположенной вблизи.

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ИСТОЧНИК KP.RU