Рязанцы похитили 6 тонн дизеля из трубопровода

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-07T16:12:43+03:00

В ближайшее время им изберут меру пресечения

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Недалеко от поселка Северный (Рязанский район) обнаружена незаконная врезка в магистральный нефтепродуктопровод. Таким способом несколько жителей области похитили более 6 тонн дизельного топлива, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Горючее мужчины воровали с сентября по ноябрь 2018 года. Их действия пресекли сотрудники УФСБ по Рязанской области. К сумме ущерба, которая еще устанавливается, прибавится более 65 тысяч рублей – стоимость ликвидации несанкционированной врезки.

В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения. Следствие устанавливает роль каждого из них в совершенном преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU