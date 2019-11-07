В Рязани в кино покажут «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-07T15:14:17+03:00

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Юбилейный концерт примадонны российской эстрады состоялся 17 апреля в Москве, в Государственном Кремлевском дворце. В его создании приняли участие настоящие звезды - театральный режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Григорьян, хореограф, режиссер театра кино и телевидения Егор Дружинин, в создании некоторых танцевальных номеров принял участие премьер Большого театра Артем Овчаренко.

Киноверсия этого неповторимого концерта выйдет в прокат 31 октября. Ее смогут увидеть зрители всей страны. Такой подарок сделал Алла Пугачева для всех почитателей ее многолетнего творчества.

- Сейчас я чувствую волнение, 10 лет я не выступала с сольными концертами и всю жизнь я пою не для избранных, а для своего народа, поэтому счастлива, что пришла такая идея – единственный, прошедший в Москве концерт выпустить как киноверсию в кинотеатрах. Увидеть его хотели бы многие, и я очень рада, что это смогут сделать люди, начиная с Дальнего Востока и дальше по всей России.

Киноконцерт, это конечно что-то особенное - зритель видит меня крупно, ничего не ускользает от него. Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ. Я всегда заканчиваю концерт одной фразой – если хоть что-нибудь останется в вашем сердце, большей награды для себя я и не желаю.

Чтобы сделать концерт нужна команда - музыканты, режиссер, звукорежиссер, но подбор репертуара, мне диктует только жизнь. Для этого концерта я выбрала те песни, которые полностью соответствовали моим мыслям, моему отношению к жизни, к людям, это моя Исповедь. Теперь, уже не от лица какой-то героини, а просто Исповедь Аллы Пугачевой.

Сеансы в Рязани состоятся в кинотеатре «Люксор» в ТЦ «Круиз»:

30.11.2019 – 18.00, 19.00;

01.12.2019 – 17.00, 18.00.

Билеты - здесь.

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Сеансы состоятся в кинотеатре «Люксор» в ТЦ «Круиз».

ИСТОЧНИК KP.RU