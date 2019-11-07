Прокуратура нашла незаконные условия строительства путепровода в Ряжске

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-07T14:31:40+03:00

Сразу обеспечить альтернативный проезд, оказывается, не обязаны (как и его качество), а аукционы аренды участков проведены с нарушениями

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У прокуратуры возникли претензии к строительству платного путепровода в городе Ряжске. В ответе местному жителю Александру Новикову говорится о многочисленных нарушениях, допущенных районной администрацией.

При проведении аукционов на аренду земли под будущим путепроводом чиновники не включили в извещения необходимые данные, а в соглашениях с арендатором обнаружились незаконные условия. Из-за этого уже подготовлены иски о признании недействительными договоров с ООО «Путепроводы регионов», а в ФАС направлены постановления о возбуждении административных дел.

Незаконными посчитали и условия строительства путепровода. Оказалось, что с момента начала его использования надлежащий альтернативный проезд не предусмотрен.

- Имеется лишь указание о возможном проведении в течение трех лет, при необходимости, укладки дорожной одежды после закрытия переездов, - сообщили в прокуратуре.

По фактам всех выявленных нарушений главе администрации Ряжского района Андрею Насонову внесли представления об их устранении.

ИСТОЧНИК KP.RU