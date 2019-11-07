2019-11-07T11:14:20+03:00
Происшествия

На стройке в Рязани погиб рабочий

Он упал с высоты. Известно, что это гражданин Узбекистана
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото с места происшествия. Источник: СУ СКР по Рязанской области.Фото с места происшествия. Источник: СУ СКР по Рязанской области.
Изменить размер текста:

6 ноября в Рязани мужчина, работавший на стройке многоквартирного дома на Московском шоссе, упал с высоты и погиб. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

Известно, что жертвой, вероятно, несчастного случая стал 37-летний гражданин Узбекистана.

Следователи организовали проверку. Им предстоит не только выяснить обстоятельства произошедшего, но и оценить действия ответственных лиц строительной организации. Ведь нарушение правил охраны труда, если оно повлекло причинения тяжкого вреда здоровью или, как в данном случае, смерть человека, влечет уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура нашла незаконные условия строительства путепровода в Ряжске
Рязанский картофель в Молдову не поедет
Две рязанки пострадали в вечерних ДТП
Вслед за главой района в отставку подал глава администрации райцентра Спасск-Рязанский
Рязанец на Chevrolet снес переходившую дорогу пожилую женщину
Экс-градоначальника Рязани Карабасова вновь просят оставить в СИЗО
Студенты рязанского «кулька» показали общежитие в Химках изнутри
Работу парома через Оку в Рязанской области приостановили
В Рязани почти готово огромное граффити с изображением Сергея Есенина
Скончалась рязанка, сбитая легковушкой на Михайловском шоссе
Объект культурного наследия в центре Рязани продадут
В центре Рязани пройдет выставка арт-елок
На рязанской дороге пьяный водитель едва не угробил четверых пассажиров
Дорогу в рязанском райцентре должны починить после проверки прокуратуры
Мост в Рязанской области открыли, а через несколько часов закрыли снова
В четверг центр Рязани перекроют почти на 2 часа
МЧС не выдавало предписаний по зданию института культуры в Рязани
По столам школьной столовой в Рязани разгуливают тараканы
Глава Спасского района подал в отставку