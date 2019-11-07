На стройке в Рязани погиб рабочий
6 ноября в Рязани мужчина, работавший на стройке многоквартирного дома на Московском шоссе, упал с высоты и погиб. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СКР.
Известно, что жертвой, вероятно, несчастного случая стал 37-летний гражданин Узбекистана.
Следователи организовали проверку. Им предстоит не только выяснить обстоятельства произошедшего, но и оценить действия ответственных лиц строительной организации. Ведь нарушение правил охраны труда, если оно повлекло причинения тяжкого вреда здоровью или, как в данном случае, смерть человека, влечет уголовную ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU