2019-11-07T10:46:31+03:00
Происшествия

Экс-градоначальника Рязани Карабасова вновь просят оставить в СИЗО

Два других фигуранта дела об «исчезнувшей» детской площадке находятся под домашним арестом
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Бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова вновь просят оставить под стражей. Он – единственный из фигурантов дела об «исчезнувшей» из Лесопарка детской площадке, который содержится в СИЗО. Заседание, где рассмотрят ходатайство следователя, состоится 8 ноября в Басманном районном суде города Москвы.

Напомним, обвиненные, как и Карабасов, в мошенничестве в особо крупном размере Игорь Ковалев и Михаил Пузанов ожидают своей участи под домашним арестом. Первый, экс-начальник управления энергетики и ЖКХ, помещен под него сразу, а для второго, директора фирмы-подрядчика «Уютный дом 62», добились смягчения меры пресечения недавно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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