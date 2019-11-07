Экс-градоначальника Рязани Карабасова вновь просят оставить в СИЗО
Бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова вновь просят оставить под стражей. Он – единственный из фигурантов дела об «исчезнувшей» из Лесопарка детской площадке, который содержится в СИЗО. Заседание, где рассмотрят ходатайство следователя, состоится 8 ноября в Басманном районном суде города Москвы.
Напомним, обвиненные, как и Карабасов, в мошенничестве в особо крупном размере Игорь Ковалев и Михаил Пузанов ожидают своей участи под домашним арестом. Первый, экс-начальник управления энергетики и ЖКХ, помещен под него сразу, а для второго, директора фирмы-подрядчика «Уютный дом 62», добились смягчения меры пресечения недавно.
ИСТОЧНИК KP.RU