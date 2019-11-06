В Рязани почти готово огромное граффити с изображением Сергея Есенина
В Рязани в микрорайоне Кальное создают огромный портрет Сергея Есенина. Фото почти завершенной работы опубликовано в группе Хроники Рязани ВКонтакте.
Портрет поэта в высоту займет около семи этажей 9-этажного здания на Касимовском шоссе – здесь находится общежитие РГУ имени Сергея Есенина.
Напомним, недавно здание медуниверситета украсило огромное граффити с изображением медсестры – изображение размером 20х15,5 метра появилось на главном корпусе вуза. Работа создана в рамках проекта «Рисунки Победы», выигравшего конкурс Всероссийского образовательного форума «Таврида».
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ИСТОЧНИК KP.RU