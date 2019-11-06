Дорогу в рязанском райцентре должны починить после проверки прокуратуры
Сотрудники прокуратуры Кораблинского района вместе с инспекторами ГИБДД проверили дороги в райцентре, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В итоге на участке на улице Школьной выявлены несоответствия ГОСТу, регламентирующему состояние проезжей части.
Так, на отрезке между домами 18 и 24 есть многочисленные дефекты – поверхность дороги здесь разрушена, нет дорожного знака «Искусственная неровность» и отсутствует разметка, обозначающей искусственную неровность.
Прокуратура направила в администрацию города представление. Сейчас документ находится на рассмотрении.
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