Дорогу в рязанском райцентре должны починить после проверки прокуратуры

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-06T16:26:31+03:00

Документ, предписывающий исправить нарушения, уже направили в администрацию города

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Сотрудники прокуратуры Кораблинского района вместе с инспекторами ГИБДД проверили дороги в райцентре, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В итоге на участке на улице Школьной выявлены несоответствия ГОСТу, регламентирующему состояние проезжей части.

Так, на отрезке между домами 18 и 24 есть многочисленные дефекты – поверхность дороги здесь разрушена, нет дорожного знака «Искусственная неровность» и отсутствует разметка, обозначающей искусственную неровность.

Прокуратура направила в администрацию города представление. Сейчас документ находится на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU