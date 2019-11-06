В четверг центр Рязани перекроют почти на 2 часа

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-06T14:59:37+03:00

Львиная часть общественного транспорта на это время просто встанет

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В четверг, 7 ноября, в центре Рязани перекроют движение, сообщает пресс-служба администрации города.

С 11.00 нельзя будет проехать по проезду Завражнова – на участке от пересечения с улицей МОГЭС до пересечения с Первомайским проспектом. Также с 11.00 движение закроют на Первомайском проспекте – от перекрестка с улицей Вокзальной (около путепровода) до площади Ленина.

Причина – демонстрация в честь 102-летия Октябрьской революции. С площади Победы шествие стартует в 12.00, после чего движение на Первомайке начнут открывать поэтапно, по мере прохождения колонны. Площади Ленина организаторы демонстрации планируют достичь к 12.40.

Пассажирский транспорт на все это время поменяет график.

Троллейбусы №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 16 и 17 – остановят работу.

Автобусы №№1, 4, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23 и 24 – остановят работу.

Автобусы маршрутов №№11, 17 при движении в прямом и обратном направлении на участке между остановками «Магазин «Фаворит» и «Памятник И.П. Павлову» следуют по улицам Каширина, Семинарская, пл. Ленина.

Автобусы маршрута №2 при движении со стороны Богородского кладбища после остановки «Музучилище» следуют по улицам Высоковольтная, Весенняя, Чкалова, Вокзальная до конечной «ст. Рязань-2», в обратном направлении – по улицам Вокзальная, Чкалова, Весенняя, Шевченко, далее по своему маршруту.

Коммерческий транспорт:

– №№34, 41, 47, 49, 53, 55, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 90, 91, 99 – остановят работу.

– №98 при движении в прямом и обратном направлении на участке между остановками «Магазин «Фаворит» и «Памятник И.П. Павлову» следуют по улицам Каширина, Семинарская, Ленина;

– №№50, 70, 71, 82, 95 на участке между остановками «ТД «Барс» и «Музучилище»:

- при движении со стороны Московского шоссе следуют по улицам Вокзальная, Чкалова, Весенняя, Шевченко, на остальных участках по своему маршруту;

- при движении в сторону Московского шоссе следуют по улицам Высоковольтная, Весенняя, Чкалова, Вокзальная, на остальных участках – по своему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU